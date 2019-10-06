桃園市長鄭文燦6日出席桃園中路二號社會住宅交誼茶會，被詢問到芒果乾（指亡國感）？鄭文燦表示，民主台灣最大的威脅，來自對岸北京政府，他們主張一國兩制，並沒有中華民國台灣的空間，所謂的芒果乾，就是敢不敢堅持主權屬於2300萬人。

前總統馬英九指蔡英文總統操弄芒果乾，蔡回擊種芒果的就是馬。鄭文燦表示，芒果乾就是敢不敢堅持國家主權，如果這底限撤退了，就是芒果乾的開始。他認為，總統的評論，主要是在呈現，對國家主權立場，應該要有基本的底限。

另外針對香港禁蒙面法，鄭文燦表示，目前香港是特區政府，警察包括監視錄影系統、人員辨識等，已經抓了1000多人。幾乎每場警民衝突當中，都是用警察做第一線，政府不溝通。他認為，香港的問題在於，政府要面對香港市民的訴求，包括雙普選、香港的治理應該屬於香港的。鄭文燦表示，香港遇到的問題，不在於集會遊行法的修改，而在於特區政府不敢面對香港的民意。

(中時 )