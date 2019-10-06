米塔颱風9月30日襲台，導致北台灣傳出零星災情，基隆市七堵區華興一路147巷的一處聯外道路，遭到風雨狂襲，造成60公尺長道路嚴重斷裂、下陷1公尺，車輛完全無法進出，受困住戶約6、7戶。議員暨立委參選人張耿輝會勘後，要求市府立即搶修，避免災情擴大。工務處表示，已在搶修中，估計1個月整修完畢。
七堵區友二里長蘇秋福表示，有收到受困住戶陳情，指出華興一路147巷8-18號的聯外道路，因風災造成約60公尺長的路段嚴重崩塌，起初地層下陷30公分，後來又變1公尺深。
張耿輝表示，這條通往友蚋地區的聯外道路，因受到大雨沖刷掏空，下陷毀損，嚴重影響當地6、7戶的居民出入交通，對於居民的生命財產安全造成威脅，目前車輛已完全無法進出，裡面還有放置1輛挖土機也出不來。
「要求盡速搶通！」張耿輝說，希望市府盡速清查七堵區各處災情，動用災害預備金，立即進行搶修，以避免災情擴大，讓市民能在最短時間內，回復正常生活。
工務處土木工程科長何忠倫說，獲報後已立即強往搶修，並已做好道路清理，不過整段修復完畢尚須1個月，明（7）日開會討論詳細的搶通日期及估算花費的經費。
(中時 )
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