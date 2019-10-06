距離2020東京奧運正式開幕不到10個月，台灣體育好手們持續為獲得參賽資格努力，繼射擊、射箭及田徑三個運動種類取得9個參賽名額後，體操也傳出好消息，年僅16歲的女將丁華恬，在2019年世界體操錦標賽全能排名第88，透過奧運資格分配之後，確定收下奧運門票，是第一位確定前進東奧的寶島體操選手。

本屆體操世錦賽，丁華恬在高低槓獲得12.433分、平衡木11.466分、地板11.866分、跳馬12.633分，全能項目總分48.398，在參賽選手中排名第88，雖然以名次來看不是很前面，但扣掉團體賽前12名(每個國家奧會滿額有4席)獲資格的選手，以及全能前20名晉級資格，這次進入單項決賽的選手只有韓國呂瑞正已經有東奧參賽資格，因此單項多出11張東奧參賽門票可以分給全能，因此丁華恬搭上東奧列車。

還是新北市三重高中學生的丁華恬，今年6月底就在蒙古烏蘭巴托亞洲體操錦標賽平衡木項目，以難度最高5.5.分、執行分7.733分，總分13.233分摘下台灣體操亞錦賽女隊史上第1面金牌，未來發展值得期待。

(中時電子報)