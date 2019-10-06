力挺韓國瑜市長選總統的資深音樂人劉家昌，過去在音樂創作中，創了許多膾炙人口的經典歌曲，如中華民國頌等愛國歌曲，也讓他的歌在韓國瑜造勢活動上屢屢傳唱。對於韓國瑜近期的作為，他有些想法和意見，並在昨天向韓國瑜提了3問。

劉家昌昨(5日)在個人臉書PO文，他說「還剩99天，韓粉、和愛國的人民，不能再沈默了，要站出來全面反攻」，「首先要先打垮口中喊是中華民國派，而害中華民國的郭台銘」。他更呼籲，「愛國的朋友庶民韓粉都要記得，凡是跟郭台銘有關的一票都不要投給他，讓他們知道，背棄中華民國的後果」。

第一：

「你到香港推鎖產品，賺人家錢，去中聯辨禮貌的打個招呼，是理所當然。郭台銘對媒體説，他打電話叫你不要去。請問你接過這個電話嗎 ？他這個謊言是致人於死。影射你賣台。你不能不說清楚」。

第二：

「他在媒體一再說你是他的鐵兄弟，請問你失業17年有見過他嗎？他對著電視當眾求你，總統讓大哥一次，他當然知道總統是不能讓的。他這一招也是致命的，把你說塑造成沒有情義的人，韓市長請告訴我們，你一生見過他幾次？」。

第三：

「為了團結要求見他。他開了條件要你(韓)交待跟紅媒中天的關係，中天是媒體要報導你，這麼簡單的事，你(韓)應該大方公開回答，中天是紅媒是他(郭)說的，你(韓)應該叫他提証據才對。這樣一個心狠毒辣沒人格的人，你還要求見他嗎？」。

劉家昌強調，郭台銘當初出來唯一的理由，就是看不起韓國瑜，他太高估自己和他的老虎軍團，其實只有幾百支鼠類跟他起哄，如果他們能連署到二十八萬人，他會在最後一分鐘退選嗎？既然不選了，還派幾個名不經傳的團員在各綠媒酸言酸語，這群成事不足敗事有餘的人，破壞了唯一要把中華民國找回來的韓國瑜。

(中時電子報)