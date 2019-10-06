靜宜大學3位隊員，勇奪「第9屆全國私立大專校院程式競賽」團體冠軍。（陳世宗攝）

靜宜大學在「第9屆全國私立大專校院程式競賽」中，勇奪冠軍，取得將於11月舉辦的「國際大學生程式設計競賽」台灣賽區門票；校方指出，這歸功靜宜大學透過自學團體「競技程式培力基地」，加強學生程式設計的應用，才能在全國10多所私立大學、45個參賽隊伍脫穎而出！

靜宜大學校長唐傳義說，該校強調學生應具備資訊力、敘事力及國際移動力。資訊力除開發系統，更重要的是應用系統產生的價值，並針對不同學院資訊教育「客製化」；資訊領域學生需撰寫程式，其他系所則培養學生如何使用「資訊工具」，有效解決問題。鼓勵學生踴躍參與國內外競賽，除增加實戰經驗、強化自信，也能具備純熟的程式設計能力，順利升學及就業。

靜宜大學資訊學院2016年即成立自學團體「競技程式培力基地」，提供對程式設計有興趣的學生，交流及自主學習的場域。採取同儕互動學習，並安排老師進行專業輔導；同時搭配「學習家族」機制，由學長姐擔任助教，整合多元資源，進行全方位培訓。

「第9屆全國私立大專校院程式競賽」全採英文試題，並模仿國際賽事，考驗選手團隊合作、邏輯思考，及解題速度與能力。參賽奪冠的學生，為資訊傳播工程學系大四生黃梓軒，及資訊工程學系大四生王慧娟與廖映涵；3位隊員在4小時競賽中，共解出8題，是45個隊伍中唯一全解題的隊伍。

黃梓軒說，在培力基地扎實的課程訓練，可累積實戰能力，印象最深刻的是，參賽最後一題為「有理數」，題目困難，剛開始不知所措，還好每道題目都有測試資料，從簡單例子中找出規律，才順利解題；因題目採全英語，解題需具備英語能力，還要運用邏輯、演算法、資料結構、程式語言等技巧，過程十分燒腦。

王慧娟及廖映涵都是對程式設計及解題有興趣，常上網練習解題。黃梓軒說，自學團體如果不主動，學的就少，要多做題目勤練習，面對競賽時較容易上手，是致勝的關鍵！

(中時 )