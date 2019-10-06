為扳倒嘉義縣山區「英系大將」、民進黨立委陳明文，國民黨擬協調共推前民進黨立委林國慶代表參選。林國慶稍早在臉書公布對決陳明文的最新民調截圖，林國慶以35.4%勝過陳明文的29.2%。他說，這是人心思變的溫度數字，希望大家要有信心！不支持他的朋友們就當作是吹牛就好了!

民進黨立委陳明文300萬元風波，到3日就滿1個月，但迄今案情仍撲朔迷離，儘管當事人強調一切沒有問題，金管會和民進黨廉政會也說查無不法，但啟人疑竇的是，嘉義地檢署辦案速度居然比北檢神速偵結私菸案還慢，也給外界無限想像空間。

立委陳明文高鐵遺失300萬元案疑雲未解，陳妻日前卻在臉書發表文青體的「縮時人生」文章，文內卻自爆當時是隨扈幫忙將行李箱拿到車內，令陳為何有隨扈及整個運鈔過程都更加啟人疑竇。外界諷陳妻「提油救火」。

不知是否受300萬事件影響，有意參選嘉義立委對戰陳明文的前民進黨立委林國慶，稍早在臉書公布對決陳明文的最新民調截圖，林國慶以35.4%勝過陳明文的29.2%。

林國慶說「支持我關心我的朋友們，我會更認真爭取每一張選票的認同，這是最新的民調結果，也是人心思變的溫度數字，希望大家要有信心！不支持我的朋友們就當作我是吹牛就好了!」

林國慶拋出參選意願後，已被警方上門查水表3次，一次是調查他有沒有居住在戶籍地，兩次是中秋烤肉被檢舉。讓他直呼「七月過了還見鬼！」

(中時電子報)