東勢林場的濯足園。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

雙十連假將到來，秋冬國民旅遊首選台中優惠一波接一波，市府觀光旅遊局表示，10月10日至13日期間訪八仙山、大雪山國家森林遊樂區入園優惠只要半價、秋冬補助12歲以下兒童出示相關證明文件免費入園。

麗寶樂園及東勢林場遊樂區擇一，12歲以下兒童享有一次免費入園，麗寶樂園再加碼憑入園當日驗證章，能免費搭乘天空之夢，同行親友4人以內也有優惠價；東勢林場則加碼10月份壽星憑身分證件免費入場，歡迎大家到台中旅遊。

觀光旅遊局長林筱淇說，台中觀光資源豐富多元，雙十連假不妨安排台中小旅行，不論到中高海拔的大雪山、八仙山國家森林遊樂區山享受林野趣森林浴，或是到東勢林場遊樂區踏青泡好湯，暢遊麗寶樂園複合式渡假中心，台中好山、好水、好風光，還能享有加碼好康優惠，秋冬國民旅遊來台中絕對是首選。

林筱淇指出，大雪山國家森林遊樂區為國際知名賞鳥勝地，有壯麗的原始檜木林、闊葉林相，孕育豐富的動植物，漫步在林下尋找黑長尾雉、藍腹鷴、白耳畫眉、冠羽畫眉等28種的台灣特有種鳥類，非常推薦到此散步賞景，享受森林浴吸收芬多精，放鬆心情紓解壓力。

位於台中谷關溫泉區旁的八仙山國家森林遊樂區，自然生態資源豐富是日治時期台灣三大林場之一，擁有濃郁的林業人文風情，四周山林環繞，踩著平鋪的小徑，享受著漫步山林的心曠神怡，下山後還可順道前往谷關溫泉泡好湯嚐美食沐浴在森林與溫泉中。

麗寶樂園是全國知名的主題性複合式渡假中心，配合國旅秋冬遊補助12歲以下兒童能免費玩探索世界或馬拉灣一次外，園方再加碼，12歲以下兒童還能免費搭乘摩天輪，憑此方案手章加價100元並可升等水陸雙園，最多四位陪同者也可同享優惠(需購買現場全日票)，體驗雲霄飛車、玩水沖浪一次滿足。

東勢林場遊樂區有「中部陽明山」的美稱，森林浴場是林場的主題特色，雙十節連續假期推出入園加碼優惠3方案，包括10月份壽星憑身分證件免費入場、車牌號碼有「9」購票入場，全車1人160元(遊覽車、中巴不適用)、搭乘豐原客運209公車入場，門票1人160元。

觀旅局強調，國立自然科學博物館也配合國旅秋冬遊自9月1日起至12月31日止，親子共遊自由行，不分平日假日，提供本國12歲以下兒童不限次數免費入館參觀。

(中時 )