曾沛慈以《我們與惡的距離》拿下最佳女配角，以選秀歌唱節目出身的她，跨足戲劇圈終於闖出一片天，她凌晨在慶功宴上說，「我還是很感謝《終極》系列，最近晚上睡不著回去看以前的畫面，現在（演技）有比較好一點」，笑稱雖然最近發片，還是希望大家多多找她拍戲。

《與惡》團隊與公視董事長陳郁秀（右三）。（粘耿豪攝）

她說，「我沒有要開玩笑和官腔，真的沒有得失心，唱名到每位入圍者時，我就變大嬸一直鼓掌，唸到我名字時真的傻住，當下表情變化層次……真的很多，眼淚也不在我預期之內，這兩天也在想，不管有沒有得獎，就像視網膜講的，我不需要用入不入圍、得不得獎來判斷，這真的是人生大事，很開心能圓滿達成」。

曾沛慈當年以歌手出道，卻是以演員得獎會不會失落？「不會，台上說感言那一刻，其實很想說我喜歡唱歌，不代表我不愛演戲，演戲讓我找到更多樣子，讓我更知道怎麼經營這份工作」。曾沛慈表示，星光二班的星光成員們在群組祝賀她得獎，她跟吳姍儒的一位共同朋友洗澡洗到一半，看到她得獎，朋友還全裸衝出浴室，讓她差點笑翻。

她最感動的是，台上是溫昇豪頒獎給她，她認為溫在《與惡》裡面的劉昭國，是她心中好老公的類型，覺得他像大哥哥，「第一次遇到他是在錄節目，瑞凡（《犀利人妻》角色）本人很親切，像大哥哥一樣說話，非常印象深刻，後來在《與惡》遇到，第一集第一幕時，昇豪哥跟吳慷仁對戲，但慷仁哥對不起了，結果我全部都在看昇豪哥」。

溫昇豪也稱讚曾沛慈演出精采，「她拍《與惡》顛覆大家對她想像，她演出不做作，非常觸動我的心，看她演姊姊，真的就像如果有這樣好的姊姊有多好，有些演員是很會演，說哭就哭、說笑就笑，但她演姊姊真情流露。」，曾沛慈在旁趁機告白：「可以互相交換聯絡方式嗎？」引來眾人大笑。

溫昇豪以《與惡》拿下最佳男配角，他劇中飾演賈靜雯的老公，內斂又暖心，被稱「國民老公」，慶功宴上，他看起來疲憊又消瘦，「因為從巴黎回來，已經30小時沒睡」，直言《與惡》這劇本誰來演都會中，只要不要太糟糕，不要太文不對題都有得獎機會，他覺得自己很幸運，「從慷仁手上拿到獎滿感動，也認識這麼久」。

他太太難得到典禮現場見證歷史的一刻，「她在觀眾席，不過我得獎後太忙了，連跟她見一面都沒有空」，老婆有說恭喜，女兒則是看電視知道爸爸得獎了。得獎後的獎金，他打算拿一部分請粉絲吃飯當作回饋。

對於評審指出，同樣以《與惡》入圍男配的林哲熹只跟他差1票，溫昇豪笑說「他還年輕」，坦言「幾年前若得獎會比較high，現在得獎是錦上添花，我們剛剛在後台還彼此擁抱，其實《與惡》重要獎項都拿了，我們誰得獎都一樣」。他將在新戲挑戰職人劇，飾演消防員，最快下周開拍。

林哲熹與獎項擦肩而過，他在慶功宴對於最後與溫昇豪PK，「我覺得都是《與惡》整個劇本都很好，才有辦法成就這個戲，只差1票，再努力一下，明年還有機會」。洪都拉斯雖然未拿下男配角，仍開心說：「我是這部戲年紀最大的，我是民國54年次的，跟金鐘獎一樣大，而我是最幸運的，今天《與惡》成績這麼好，真的很感動，以前在想如果有一天我能跟賈靜雯一起拍戲就是圓夢了。」

(中時 )