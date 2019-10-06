上季東區冠軍賽才害公鹿慘遭暴龍淘汰出局的《ESPN》球評兼傳奇球星皮爾斯，如今又把「毒舌」目標放到公鹿身上了，因為皮爾斯公開預告新球季將由公鹿奪冠，「字母哥」阿提托康波則會蟬聯年度MVP，這下子公鹿全隊頭皮發麻了。

「展望新球季，我將會選擇密爾瓦基公鹿封王，」皮爾斯在節目上表示，「希臘怪物(阿提托康波的另一綽號)，我相信他還是NBA最好的球員，我認為他會再次拿下年度MVP頭銜，且成功帶領公鹿奪冠。」看來他很想成為西方神秘力量。

皮爾斯最著名的「毒舌」案例，就在上季東區冠軍賽，他直接預告公鹿可以擊敗暴龍晉級，沒想到公鹿取得2比0領先後，竟然連輸4場遭到暴龍淘汰，也讓外界不知道公鹿到底發生什麼事，突然呈現潰不成軍慘狀，只能說皮爾斯夠「毒」。

其實公鹿今年夏天補強積極，除了跟喬治希爾、布魯克羅培茲與米德頓完成續約，更補進柯佛、麥修斯、羅賓羅培茲等人，整體實力比起上季更加堅強，看來接下來就看阿提托康波能否破除皮爾斯的毒舌預言，奪下夢寐以求的總冠軍。

(中時電子報)