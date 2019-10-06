累積一年的工作壓力很大，不妨旅遊散散心吧！「2019台北國際旅展(Taipei International Travel Fair, ITF)」將於11月08日至11日於南港展覽館盛大登場，明（7）日至8日將限量販售75折早鳥優惠票，原價200元、特價只要150元，今年旅展有60個國家地區的觀光業者參與，包括日、韓、中東等，均祭出各種好康，是全台最大型的旅展之一。

台灣觀光協會表示，我國中央、地方均於今年旅展中積極配合參與，中央有交通部觀光局、原民會、農委會等。地方則有宜蘭館、台北館、花蓮館、中彰投苗四大縣市更是聯合行銷，另外還有澎湖、連江等離島，總計17縣市參展，讓民眾體驗我國觀光美好。

此外，今年旅展中也有許多來自國外的觀光業者參與，首度參展國家包括中東國家北賽普勒斯和東歐的蒙特內哥羅，而韓國首度將在台全年度最大規模展覽「韓國文化觀光大展」移至ITF辦理，成為本次ITF最大國家形象館，同時更將邀請到超大咖藝人來台宣傳。

而日本也祭出175個攤位數搶攻台灣旅遊市場，加上中南美洲的阿根廷、巴西、大洋洲的索羅門皆再次參展。各國的踴躍參與充分顯現國際觀光旅遊界對ITF台北國際旅展的高度重視，有將近60個國家地區將一同參與這場全亞洲參觀人數最多、全台最大型的展銷合一旅遊展覽。

觀光協會表示，旅展75折早鳥票將於10月7日、8日販售，原價200元、特價只要150元，可於四大超商與UDN售票網購買。沒買到早鳥票的民眾，也可以在10月9日起至11月7日開展前購買9折預售票。

(中時 )