韓國超人氣好感男神丁海寅昨晚與台灣男神劉以豪雙帥合體，一起擔任女主角獎頒獎人，名單揭曉前，丁海寅特別下台贈送5位入圍者一人一朵玫瑰花，當送到曾珮瑜面前時，她現場透過劉以豪翻譯後擁抱了丁海寅，引來一陣粉絲尖叫。曾珮瑜6日凌晨出席民視慶功宴時特別跟媒體解釋，自己其實不是丁海寅的粉絲，主動討抱舉動純粹是為了幫無法到場的好友圓夢。

曾珮瑜盛裝出席慶功宴，被誇美了一整晚。（羅永銘攝）

曾珮瑜說，她的一位好友是丁海寅的超級粉絲，對方原本想去機場接機，也想來星光大道紅毯為她和丁海寅尖叫，「但她是媽媽了，小孩還很小，我要她冷靜！」對方就請入圍女主角獎地她如果有機會上台領獎，記得替她抱一下頒獎人丁海寅，沒想到主辦單位設計了雙帥下台送花地暖心橋段，她於是跟劉以豪說「我怕我等一下無法上台，所以想替我朋友擁抱他」，自己也只能靠比手勢跟丁海寅溝通，「不確定他有沒有get到，就被我抱了，很謝謝他的大方，讓我機會幫我的媽媽朋友圓夢」。

她坦言超怕在網路上成為被粉絲攻擊的對象，因此特別解釋：「我其實真的抱得滿鬆的啦！」結果後來朋友馬上傳訊息感謝她，感謝她有記得這件事。

對於自己角逐視后以一分之差，敗給呼聲與人氣最高的賈靜雯，她很釋懷地說，雖然說完全不失落是說謊的，但自己覺得有寶戲演好才最重要，「不過聽評審說有進到最後一輪，而且才輸一分，所以還好！」她自己有當過評審，知道評選是很主觀的，每個人的喜好也不一樣，而且個人才華也無法被放在一起比較，只是剛好台灣就是有這樣的獎項評比，可以入圍已是很大的殊榮。對她來說，透過她的表演可以讓觀眾從中得到學習、領悟，對人生有新的體會，更是女主角應該做的事。

曾珮瑜盛裝出席慶功宴，被誇美了一整晚。（羅永銘攝）

她說，自己在《雙城》的角色Jo與賈靜雯在《我們與惡的距離》的宋喬安這兩個角色滿不一樣，宋喬安有很多負面情緒，對演員來說是很大的挑戰，容易讓覺得很有演技。但其實有時淡如水的反而最難演，既要呈現出平淡的人，又不能像根本沒在演而失去存在感，一切就看評審的喜好。

她說這一晚，當自己坐在台下時，忍不住想起第一次拍戲時，每天都被導演罵，她打給經紀人哭訴「我不要拍了」的情景，「因為當時不知道一些技術性的東西，新人時沒人教，被推上去就演了，連走位都不會，每天做什麼都不對都被罵，很沒自信。我坐在位置上回想，至少我進步非常多，如果一直關注我的觀眾就會看到我一直在進步，也挑戰各種不同戲路和角色」。

她之前開了表演課，不過因為自己不是科班出身，表演沒有章法，也不懂理論，所以教課也面臨一些痛苦過程，但她有很多表演經驗可以分享，透過她分享自己準備不同角色的方式，希望幫助很多新入門的演員得到啟發，不要像自己當初新人時期那麼坎坷，也讓他們知道，演員就算遇到被換角也是稀鬆平常的事，不要覺得挫折，「目前才收了6個學生，是小班制。看到他們就像看到當初的自己，教得滿開心的」。

(中時 )