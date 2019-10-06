防疫人員持續清除孳生源。（台南登革熱防治中心提供，曹婷婷台南傳真）

成功大學校園登革熱群聚感染，5日晚間二採確診再添1例，一名50多歲女性成大教職員平常活動於勝利校區，也曾至永康區中醫診所針灸及兵仔市場買菜，登革熱防治中心已於9月23日起針對群聚個案工作地、居住地及活動地進行戶內外化學防治及加強孳生源清除等防治措施；現仍持續加強孳生源清除，截至目前同住家人無疑似症狀。

這名50多歲教職員工作地為成功大學勝利校區，症狀發生時間和群聚感染（本市病例26、27、28、29）的時間相近，研判感染源為工作地且為同一波感染。

個案9月26日出現發燒、頭痛及倦怠症狀，自行服藥未就醫，9月28日因全身起紅疹，至醫院就醫進行登革熱快篩為陽性，判定需二次採血，當日住院治療，10月5日二採確診。

台南市10月5日晚間經二採確診1例本土登革熱病例，截至目前台南市確診本土登革熱病例數30例，境外移入登革熱病例數32例。進入秋季氣侯涼爽適合病媒蚊繁殖，請民眾勿鬆懈清除積水容器，避免孳生病媒蚊，並做好防蚊措施。

(中時 )