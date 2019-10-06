有民眾沒有把丟棄物品妥善分類，直接丟入垃圾車，經機械壓縮造成焚燒，北市環保局6日提醒，丟棄鋰電池、髪膠罐高壓瓶罐、香灰及食用性粉狀物等5大類物品，務必做好分類回收，才能確保清運安全，若未做好垃圾分類，可依《廢棄物清理法》處1200元至6000元罰鍰。

日前北市大安區清潔隊曾發生收運垃圾時，因民眾誤將鋰電池放入一般垃圾中，導致垃圾車轉運壓縮時引爆火花，冒出陣陣濃煙，所幸當場迅速滅火，未釀成大禍。

環保局指出，民眾平時容易錯誤分類的物品包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池及行動電源、滅火器及瓦斯桶等5大類，這類物品應經過妥善處理，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收。

環保局強調，回收高壓瓶罐前，應至空曠處將內容物排出，食用性粉狀物可混水當作養豬廚餘回收，因這些粉狀物達到一定濃度遇上高溫，也可能引起塵爆燃燒，金紙或香灰餘燼要等到澆水餘燼全滅後，再裝入專用垃圾袋後丟垃圾車，否則未燃燒完全，可能會在垃圾車內悶燒。

此外，鋰電池及行動電源經過擠壓後易起火燃燒，民眾可丟入垃圾車旁的電池回收筒，滅火器及瓦斯桶則請民眾循逆向回收管道，交付原購買店家進行回收再利用。

(中時 )