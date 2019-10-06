習近平與金正恩就陸朝建交70周年互致賀電。（圖／新華社））

大陸國家主席習近平與北韓領導人金正恩6日就陸朝建交70周年互致賀電。習近平表示，70年前，陸朝正式建立外交關係，這在兩國關係史上具有劃時代的重要意義，並強調，陸朝傳統友誼經受住了國際風雲變幻和時代變遷的考驗。金正恩也表示，陸朝雙方會用友好、團結的力量堅定維護社會主義事業，並維護朝鮮半島和世界的和平與穩定。

習近平強調，陸朝傳統友誼是兩黨、兩國、兩國人民共同的寶貴財富。維護好、鞏固好、發展好陸朝關係。我高度重視陸朝關係發展，珍視同委員長同志的互信和友誼。去年以來，我同委員長同志五次會晤，達成一系列重要共識，共同引領陸朝關係進入新的歷史時期。陸方願同朝方攜手努力，以建交70周年為契機，推動陸朝關係長期健康穩定發展，更好造福兩國和兩國人民。

金正恩表示，陸朝雙方建交具有劃時代意義。70年來，陸朝雙方人民在維護和發展社會主義事業的征程中始終同生死、共患難，歷經歲月洗禮，書寫了偉大的陸朝友誼歷史。當前，陸朝關係步入繼往開來、承前啟後的重要關鍵時期。

金正恩續指，堅決繼承朝中友誼這一優秀傳統，實現兩國友好合作關係的全面覆興，是我和朝鮮黨、政府堅定不移的立場。我願同總書記同志緊密攜手，按照陸朝兩國人民的共同願望，鞏固和發展令世界羨慕的陸朝友誼，用友好和團結的力量堅定維護社會主義事業，堅定維護朝鮮半島和世界的和平與穩定。

(中時 )