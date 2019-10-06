桃園市1名民眾因為借用宮廟場地，為家人祈福，不料活動快結束時，遭質疑辦太久，雙方引發衝突，警方快打部隊到場後，將滋事等9人帶回說明。雖然雙方並無提出告訴，但警方針對暴力案件，仍依社會秩序維護法移送法院裁處。

警方調查，因民眾向該宮廟借用場地辦理祈福活動，活動將近結束時有名女子因質疑其他參與者向神明參拜太久延誤時程，發生口角糾紛，引來衝突推擠出手互毆，其他成員立即出來阻止，防止事端擴大。

(中時 )