桃園祈福活動太久 阻他人參拜引衝突 11:582019/10/06 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市1名民眾因為借用宮廟場地，為家人祈福，不料和其他人發生衝突。（摘自爆料公社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市1名民眾因為借用宮廟場地，為家人祈福，不料活動快結束時，遭質疑辦太久，雙方引發衝突，警方快打部隊到場後，將滋事等9人帶回說明。雖然雙方並無提出告訴，但警方針對暴力案件，仍依社會秩序維護法移送法院裁處。 警方調查，因民眾向該宮廟借用場地辦理祈福活動，活動將近結束時有名女子因質疑其他參與者向神明參拜太久延誤時程，發生口角糾紛，引來衝突推擠出手互毆，其他成員立即出來阻止，防止事端擴大。 (中時 ) #活動 #警方 #衝突 #場地 #部隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 港警開槍 韓國瑜希望香港趕快穩定 12:302019/10/02 政治 小一生 每10人就有2人近視 13:302019/10/02 生活 2020台灣燈會人潮多警破行竊術教防扒 16:472019/10/02 社會 送2繪本＋1閱讀手冊 苗栗贈書活動18鄉鎮開跑！ 17:272019/10/03 生活 張廖萬堅成功協調「文小91」設簡易人工草皮足球場 21:572019/10/03 生活 印度證實 2月克什米爾衝突中誤擊自家直升機 08:132019/10/05 國際 解放軍利刃 巡弋飛彈部隊就定位 04:092019/10/05 焦點新聞 新聞分析－港府強勢制亂 官民裂痕恐擴大 04:092019/10/05 財經要聞 亞錦賽》場地終於喬好 2天移到斗六決賽在洲際 16:562019/10/05 體育 掃蕩黑道直播 2咖檢肅到案 04:092019/10/06 社會新聞 社會熱門新聞 PO兒子刷了批韓台大生 韓粉爸親口說「慘況」 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 桃園大掃黑 查18黑槍335子彈 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 罷韓餐廳「釣客食堂」疑遭韓粉恐嚇 警查IP - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。