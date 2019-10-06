台北市段姓男子2016年在林森北路酒店與盧姓男子起衝突，一直懷恨在心，隔年4月得知盧男又要去林森北某酒店消費，竟拿改造手槍朝盧腿部開兩槍，造成盧腿部粉碎性骨折，段男被依殺人未遂罪起訴。但高等法院認為，段男僅朝盧男下半身射擊，而非射他的要害，沒有殺人意圖，改依傷害罪判刑，合併槍砲罪後，定應執行2年4月徒刑。

判決書指出，段男2016年12月間，在北市林森北路某酒店與盧男及其友人發生衝突，懷恨在心。2017年4月間，他得知盧男又出現在林森北路，立刻取出友人「空保」藏在蘆洲成蘆橋附近堤防的改造手槍去報仇。

當時盧男與酒店小姐走出酒店、盧已坐上計程車，段男衝上前推開酒店妹，朝盧男腿部連開兩槍，一槍打爛膝蓋、一槍打斷小腿骨，盧男受到右膝膕動脈斷裂、右側脛骨幹粉碎移位開放性骨折等重傷害。

段男開槍後逃離，打110報案並帶槍自首。檢方將段男依殺人未遂、槍砲等罪起訴，但台北地院審理後改依傷害罪判刑，檢察官不服提起上訴。高等法院認為，若段男有心殺人，應該會對被害人上半身重要臟器甚至頭部射擊，但他將槍口朝下對腿部開槍，可見並無殺人犯意；且他攜槍自首，符合槍砲罪的減刑要件，判決兩罪應執行2年4月徒刑，傷害罪確定，槍砲罪仍可上訴。

(中時電子報)