「重陽送暖千人」發送物資活動現場，擠滿人潮。（張妍溱攝）

台中市東區信義街6日上午封街，擠滿人潮，舉行「重陽送暖千人」發送物資活動，現場有胸部X光巡迴車讓民眾免費檢測；100歲劉老爺爺手推推車獨自排隊領物資，也接受胸部X光檢查，社會關懷與行動力，他覺得很感恩；聯合3個協會共贊助千份物資、動員逾50位志工投入服務，讓弱勢家庭感受溫暖。

集結台中市後車頭發展協會、新庄里社區發展協會、大里區瑞城百姓公慈善功德會等一同響應，協助數千份的物資發放，立法委員黃國書並親自見證，東區與大里區2協會共同簽署互助備忘錄，未來每年定期舉行關懷弱勢活動。

李姓民眾說，自己是第1次領取弱勢物資品，且逾10年沒接受肺部檢查，現場設有胸部X光檢查巡迴車，相當貼心；林姓民眾指出，大部分的捐助物資，都是以食用性或民生物資為主，這一次竟然領到提供保暖的棉被及被套，讓人暖心也暖身。

東區長陳佩玉表示，截至今年9月底，台中市東區低收、中低收入戶人口總數，相較去年人口同期增加152人；換言之，台中市今年新增的低收、中低收入總人數為1048人，平均10位中就有1位在東區，政府也努力推動社會福利政策。

慶祝重陽節，台中市後車頭發展協會榮譽理事長、市議員鄭功進，長年辦理寒士尾牙圍爐宴活動協助街友脫貧，與台中市大里區瑞城百姓公慈善功德會共同發揮人溺己溺、人飢己飢的精神，結合地方善心人士出錢出力，提供千份物資送暖。

綠營市議員鄭功進說，東區服務處緊鄰大智路，鄰近大里區，面對逐年增加寒士及中低收入戶，除了政府的社會福利外，應主動協助多元就業媒合，才翻轉脫貧；台中市大里區瑞城百姓公慈善功德會總幹事蔡昭奮說，百姓公發願，愛心回饋鄉里，為社會盡一份心力。

東區衛生所主任吳唯雅指出，去年肺結核確診個案數為724人，今年減至650人，活動結合胸部X光巡迴車讓民眾免費檢測主任呼籲大家每年都應做一次例行性的胸部X光檢查，以確保健康。

(中時 )