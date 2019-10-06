教育部108年公費留學考試今天在台大普通教學館舉行，今年共593人符合報考資格，截至上午第2節到考人數為457人，到考率約77％，考場秩序良好。筆試成績單預計11月15日寄發，之後還要進行面試，最後預計錄取130人。

今天公費留學考試在台大舉行，教育部國際及兩岸教育司長畢祖安及台大教務長丁詩同上午前往巡視考場並慰勉試務人員。

108年公費留學考試預定錄取一般公費留學100名、勵學優秀公費留學5名、原住民公費留學10名、身心障礙公費留學5名，以及赴新南向國家公費留學10名，預定錄取名額共計130名。今年符合報考資格人數較106（537人）、107年（566人）微增。

教育部表示，公費留學考試筆試成績單預計11月15日（星期五）寄發，於11月30日、12月1日（星期六、日）舉行面試，公費留學考試相關資訊可至教育部全球資訊網點閱參考（網址為www.edu.tw，點選路徑為：教育部首頁－認證檢定及留考－公費留學與各項獎學金－公費留學考試）。如有其他疑問，可電洽教育部服務專線詢問(02）77366733。

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