台北市長柯文哲夫人陳佩琪6日上午於臉書PO文指，柯先前去探望前總統陳水扁病情時，談及去年「柯綠分手」，柯稱蔡總統說是選對會決定的，阿扁聞後驚回「我嘛做過黨主席，選對會是我任命的耶，講肖話！」隨後下半年發生不堪的選舉過程，她痛批「誰又是民進黨2018年大敗的戰犯？」更暗酸前高雄市長陳菊「欠債3000億的市長，通人捧，民調永遠第一？」

柯文哲今日下午將在北車地下街舉辦《生死之間》新書簽名會，陳佩琪憶及柯文哲曾當面說要幫陳水扁寫口述歷史，並說，當時9合1選舉剛結束不久，阿扁與柯是否有提到「戰犯」一事，她真的是記不得，但在場有4個人交互聊天，有提到選舉是真的。

陳佩琪說，她記得當天阿扁有問「啊，不是督開始小英說要合作嗎？後來怎會搞成這樣？」這話題她倒接得上，因柯文哲從木柵農會出來後被分手一事，她印象深刻，也親自問過柯，於是回答阿扁：「小英說是選對會決定的啊 ，她也沒辦法。」

陳佩琪轉述，阿扁當時回「蝦米？我嘛做過黨主席，選對會是我任命的耶，我是叫伊去收資料來向我報告， 不是叫伊去決定囉？講肖話！」

她強調，其實事情已是過往雲煙，不久前臉書曾寫過，黨要不要提名，自己決定就好，買賣不成仁義在，本來君子之爭就是「兄弟登山、各自努力」，但我們卻經歷了2018年下半年那場不堪的選舉過程，至今讓我忘不了！

她說，是誰決定自提人選，我們是局外人，無權置喙，誰又是民進黨2018年大敗的戰犯，黨自己去檢討就好，外人也不能說什麼，只是很好奇那一段時間，柯被鋪天蓋地的抹黑、抹黃、抹紅，究竟是誰有此通天本領去操作這個？

陳佩琪直言，一個替市民還債570億的市長，通人罵，雜誌民調或市政評比永遠是倒數幾名，但實在搞不懂「欠債3000億的市長，通人捧，民調永遠第一？！」

(中時 )