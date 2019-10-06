長三角鐵路迎來返程客流高峰。（照片取自中新網）

中國鐵路上海局集團有限公司今天表示，國慶假日運輸8天，長三角鐵路發送旅客2121.4萬人次，同比增長6.8％，連續 6天突破260萬人次。

10月5日，中國鐵路上海局集團有限公司發送旅客269.2萬人次，同比增運24.4萬人次，增長10％。10月6日，長三角鐵路迎來了國慶假期返程客流高峰，預計發送旅客278萬人次，增開旅客列車274列，其中增開去往北京、武漢等長途熱門方向的跨局直通旅客列車47列，加開京滬、滬甯、杭黃、甯安等短途方向的局管內旅客列車227列。

長三角鐵路客流持續保持高位的態勢，主要集中在上海、杭州、南京、合肥、徐州等地車站。中國鐵路上海集團有限公司實施了暢通工程，進一步優化旅客進站、候車、檢票、乘車、出站流線，在17個車站新增102 台自助實名制驗證設備，32 個車站新增62 台安檢儀，140 個車站新增362 個人工驗證通道攝像頭，方便大客流情況下旅客的安全、快捷通過。

(旺報 )