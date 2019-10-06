◎DIY爆漿香草泡芙 每天限量20顆

高雄鳳山「薇庭烘焙」出產的法式香草泡芙，標榜純天然手作，外皮烤得酥脆，內餡的香草卡士達醬，由師傅當天現打製作，再由消費者自行填充香草，一口咬下直接爆漿，每天限量20顆，除了現吃外，也可放進冰箱，嘗來口感猶如冰淇淋。

◎和泰興獨家研發 酥脆泡芙一口接一口

和泰興是板橋30年歷史的老字號麵包店，店內的「卡士達泡芙」一直是店內熱銷的明星商品，外皮清爽酥脆，內餡滑順、甜而不膩，深受顧客喜愛。

◎餡料隨你選 菠蘿泡芙完美出爐

位在苗栗市的「金栗城卡通蛋糕專門店」自1983年成立，有各式糕點、麵包，立體卡通造型蛋糕提供客製化服務，深受大人小孩喜愛，就連泡芙也能客製化，大、中、小型的泡芙與內餡都能滿足不同需求的顧客，而泡芙的冰淇淋口感更是讓人一吃就愛上。

◎人氣團購店 爆漿波霸泡芙幸福感滿點

嘉義縣太保市尚一豆烘焙坊開業至今不到6年，卻已成為網路人氣超夯的宅配甜點店，實體店舖隱身在太保市的小葉欖仁綠色隧道內，店內以泡芙系列最有名，店家特別推薦以濃純鮮奶內餡，搭上Q彈黑糖波霸，所製成的波霸泡芙，每口都是滿滿幸福感。

◎爆漿微笑雙餡泡芙 天然食材兼顧健康

「我們是賣的不只是泡芙，更是幸福！」有別傳統餡料藏在裡頭的一般泡芙，詹秀珠為泡芙畫出一抹微笑，繽紛爽口的內餡全都看得見，一口咬下不但外酥香、內軟綿，滿到爆的餡料更是瞬間傾巢而出，溢滿口腔，最重要的是全採用天然食材，順口不甜膩，兼顧健康。

◎艾薇塔手作爆餡泡芙 口感大滿足

外皮酥脆，內餡飽滿、口感冰涼，一口咬下去就爆餡的泡芙，是台東市艾薇塔烘焙工坊的人氣甜點，有4種口味供挑選，價格也很親民，1個只要30元，就能享受到令人銷魂的超爽口感，是台東許多泡芙控的最愛。

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(中時電子報)