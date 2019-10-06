基隆囝仔宋之凡（前排蹲下者）回鄉創業1年多，受到基隆鄉親的支持。（宋吉清提供）

基隆囝仔宋之凡回鄉創業1年多，受到基隆鄉親的支持，在國家新城巷弄中成立「之凡工作室」，並打造出基隆人的日常生活鞋「凡人與路」的品牌，不僅獲得基隆在地鄉親的肯定與青睞，在網路上也獲得粉絲的讚美與高評價，在父親二信高中老師宋吉清的鼓勵下，研發各種不同的手作鞋體驗課程。

手作鞋體驗課程6日在基隆市東安里民活動中心舉辦第2場，除了東安里長林睿騰親臨現場支持外，二信高中家長會長暨東光國小家長副會長吳昭儀及月眉國小校長賴鴻吳也都陪著孩子一起來參與這場「同心鞋力」親子手作體驗營活動，共同支持基隆平凡之子用真愛傳承鞋師傅的精神與態度。

參加的小朋友在鞋師傅宋之凡的帶領及家長的陪伴下，盡情的敲敲打打、縫縫補補，不到一會兒就覺得累，他們天真地問宋之凡：「你每天做鞋子不會累嗎？」這時宋之凡也很有趣的回答小朋友：「創業什麼都會，就是不會累！」

服務於二信高中近30年的宋吉清表示，希望透過自己教育孩子的經驗，帶領著自己的孩子宋之凡及媳婦楊馥瑋辦理「同心鞋力」親子鞋師傅手作體驗營，宣揚「教出好孩子，陪伴是關鍵」的親子教育觀念及「創業什麼都會，就是不會累」的鞋師傅精神與態度，希望能結合「凡人語錄」說故事與「凡人與路」手作鞋推動孩子的「素養教育」，打造基隆的幸福教育。

林睿騰表示，宋之凡年輕願意吃苦，創立自己的工作室，研發各式各樣的日常生活鞋，是現在年輕人創業的楷模，小朋友能有機會在里民活動中心就可學到做鞋子的基本功，也期待基隆市各里長能支持此活動，大家攜手共創基隆的幸福教育，推廣親子手作鞋，讓基隆年輕鞋師傅的創業故事及精神深耕孩子的心中。

(中時 )