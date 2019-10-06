桃園機場6日上午一架日航波音787-8型客機在進入停機坪時，地勤人員在拖行時，疑似操作不當，航機左側的1號發動機整流罩碰撞B空橋受損，事件已呈報地安事件。（翻攝畫面／陳麒全桃機傳真）

桃園機場6日上午一架日航波音787-8型客機在進入停機坪時，地勤人員在拖行時，疑似操作不當，航機左側的1號發動機整流罩碰撞B空橋受損，事件已呈報地安事件。（翻攝畫面／陳麒全桃機傳真）

桃園機場6日上午一架日航波音787-8型客機在進入停機坪時，地勤人員在拖行時，疑似操作不當，航機左側的1號發動機整流罩碰撞B空橋受損，事件已呈報地安事件。（翻攝畫面／陳麒全桃機傳真）

桃園機場6日上午一架日航波音787-8型客機在進入停機坪時，地勤人員在拖行時，疑似操作不當，航機左側的1號發動機整流罩碰撞B空橋受損，事件已呈報地安事件。（翻攝畫面／陳麒全桃機傳真）

桃園機場6日上午一架日航波音787-8型客機在進入停機坪時，地勤人員在拖行時，疑似操作不當，航機左側的1號發動機整流罩碰撞B空橋受損，事件已呈報地安事件。（翻攝畫面／陳麒全桃機傳真）

桃園機場6日上午一架日航波音787-8型客機在進入停機坪時，地勤人員在拖行時，疑似操作不當，航機左側的1號發動機整流罩碰撞B空橋受損，事件已呈報地安事件。（翻攝畫面／陳麒全桃機傳真）

桃園機場6日上午一架日航波音787-8型客機在進入停機坪時，地勤人員在拖行時，疑似操作不當，航機左側的1號發動機整流罩碰撞B空橋受損，事件已呈報地安事件，原因及責任歸屬，正由相關單位調查處理。該航班也因此可能延誤近8小時。

據了解，6日上午9時30分許，桃園航勤地面作業人員操縱拖車，將日航航班JL-802波音787-8型客機拖行到第二航廈的D2機坪停放，再安全檢查後，準備讓班機的205位旅客登機時，地勤人員在操作時，疑似拖車超越波音787-8型客機的機坪停止線，使得航機1號發動機整流罩上方碰撞B空橋的下方，造成整流罩受損，無法正常執行飛航勤務，但確實原因仍有待調查鑑定。桃機公司獲報後，也對拖車駕駛執行酒測，數值為零。完成初步調查後，已經通報民航局等權責單位做後續處理。

資深航空地勤作業人員表示，波音787-8型客機機翼前方的機身長度較短，正確的停止位置距離B空橋相當近，拖車拖行飛機或機長滑行進入停機坪時，必須特別注意煞車時機，避免超過停止線，稍有不慎就容易發生碰撞B空橋意外。

由於碰撞事件影響日航JL-802飛航，飛機已先拖到貨機坪，等待更換受損的發電機整流罩，日航也將從羽田機場調派1架同型機來台，空機接替執行JL-802航班任務，估計該航班延誤近8個小時，直到下午5時左右才能起飛。

日航地勤人員已經準備了餐券發給JL-802航班的旅客，請旅客在出境管制區內用餐及休息，等待班機。

(中時 )