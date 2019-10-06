47歲的鍾欣凌以公視《你的孩子不是你的孩子─貓的孩子》獲迷你劇集女主角獎，她在慶功宴上說，拿獎後打給老公，老公說「恭喜，妳玩晚一點沒關係」，女兒則跟她說沒有跳床，但是爸爸有尖叫。至於獎金，她部分會捐香油錢，也會帶媽媽去泰國玩，已有2個女兒的她會再拚生？幽默說：「我都快更年期了。」戲裡角色歇斯底里，她說自己看起來很和善，其實和角色一樣很歇斯底里，導演把她內心那一面挖出來。

《你的孩子不是你的孩子》劇組獲得5項大獎。（粘耿豪攝）

鍾欣凌曾以《雨後驕陽》拿金鐘視后，昨又獲得迷你劇視后，鍍金後是否漲價？「現在有戲拍就要高興了，最近戲劇的本和團隊都很好，如果有好戲邀約，我也可以接受，我應該都算合理價。」笑言上次拿視后幾乎零漲價，「頂多跟劇組多爭取一個便當」。她拿獎後的確拓展戲路，「以前都演男女主角的媽媽或閨蜜現在比較有多一點的機會」，視后獎都拿過，日後有配角的角色也會接？她打趣說：「那要看男主角是誰。」

《孩子》的導演陳慧翎正籌備拍攝8集的新戲，明年開拍改編自《我媽的異國婚姻》這本真人實事的書，作者寫自己60多歲的媽媽異國追愛的故事。鍾欣凌在旁為了爭取角色，笑說「我可以演60歲，我胸部都垂到這裡了」，還形容自己現在年紀關係，若興奮跳來跳去，或是看到馬桶忍不住就會尿失禁，還搞笑問導演陳慧翎「我這樣有爭取到角色嗎」。

她分享每次回家都很尿急，但2個女兒都故意各佔1個馬桶，她氣說「快點，我很急」，是否膀胱無力，她笑說「應該就是膀胱下垂吧」。經紀人在旁崩潰喊「天啊，鍾欣凌」，讓鍾欣凌忙解釋說：「我是在爭取角色。」

(中時 )