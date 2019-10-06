洪和成（前中）今早在金門華僑之家，宣布投入明年立委選戰。（李金生攝）

前金門縣立文化中心主任楊肅池（右）以曾國藩征剿太平天國「屢敗屢戰」和「楚雖三戶，亡秦必楚」的歷史故事，替洪和成加油打氣。（李金生攝）

金門立委選舉逐漸加溫，去年參選縣長失利的洪和成今（6）日上午宣布參選，他強調堅持打造金門選舉新文化，不讓賄選、宗親左右選舉結果。數十位鄉親到場加油，給予溫馨鼓勵和支持。

去年縣長選舉僅獲366票的洪和成，也是繼曾參選立委、縣長的洪志恒之後，宣布投入明年立委選舉，挑戰現任國民黨籍陳玉珍的第2人，再接再厲的奮戰精神，贏得支持者的肯定。

洪和成強調，他去年帶著跑5000公尺的精神參選縣長，個人認為過程比結果還要重要，因為他始終堅持以打造金門選舉新文化，希望買票和宗親因素不再左右選舉結果，來重新定義金門的地方政治。

洪和成並以馬來西亞92歲總理馬哈地贏得大選，成為全球最年長首相為例，以及閩南語俗話「戲棚下站久了就是你的！」期勉自己為金門未來和鄉親權益再戰。

應邀出席的前金門縣立文化中心主任楊肅池以曾國藩征剿太平天國「屢敗屢戰」和「楚雖三戶，亡秦必楚」的歷史故事，替他加油打氣。網紅「神貓」楊銘達則建議公開完整學歷證件，以最負責任態度和作法爭取選民支持。

洪和成的主要政見包括將目前的金馬聯合服務中心升格為與陸委會、客委會和原民會同級的中央部會，以提升它的位階和執行功能，同時修改離島建設條例相關內容，成立土地調查委員會，解決金門軍（公）占民地，不公不義的老問題，並有效改善醫療資源匱乏、垃圾問題和落實長照2.0、金門經濟特區政策。

(中時 )