立法院預算中心近日提出報告指出，交通部觀光局近年補助辦理常態性國內旅遊補助，但其補捐助計畫的成效評估仍不謹慎。報告提到，觀光局的旅遊補助，應依照明確的規範和管理考核規定，覈實撥付。

日前觀光局推出秋冬國內旅遊補助，自108年9月1日起至108年12月31日止，團體旅遊補助每人每日補助500元，離島或外島補助更可加碼到1000元。而若透過旅行社安排旅遊，亦享有每人每日最高1000元旅遊補助。對此，有不少聲音質疑，旅遊補助不僅圖利特定業者，也有選舉綁樁的嫌疑。

據「交通部觀光局及所屬、交通作業基金之觀光發展基金109年度預算評估報告」表示，觀光局補助地方政府辦理國內旅遊，其補助計畫之成效並未審慎評估。且補助金的撥付及考核也不夠明確。報告也指出，中央的觀光經費資源，攸關到國家觀光發展，應該更宏觀規畫並滾動檢討。

評估報告表示，國內非法旅館數量及比例有逐年增加的狀況，觀光局應積極要求地方政府輔導改善，並確實督導地方執行旅館業查報取締工作，而非只會撒錢補助。

＃觀光局 ＃秋冬旅遊補助 ＃1000元

(中時 )