國立台南大學附屬啟聰學校與國立台灣圖書館合作辦理「心巴克書香宅急便」。(南大附聰提供，曹婷婷台南傳真)

性平教育近年越來越受到重視，國立台南大學附屬啟聰學校與國立台灣圖書館合作辦理「心巴克書香宅急便」，5日邀專業聾人手語故事講師白妝如，結合靜態閱讀、動態表演、情境模擬，導讀《你可以說不：保護自己遠離傷害》繪本，藉由生動有趣手語及口語「說」故事，將性別平等教育融入學生日常生活。

還發展以12生肖為主題的「保護自己健康操」，透過生肖動物的手語結合相關口訣，讓學生更容易記住如何保護自己，最後一同觀看線上手語故事繪本，獲得南大附聰國小部學生熱烈的回響。

近年來，性平教育課題透過社會事件與校園新聞，被不斷討論，國立臺灣圖書館特別規畫兩性專題，利用書籍及互動展品作為心靈輔導的工具， 期望透過閱讀，讓幼兒、青少年在學習歷程中，將兩性互相尊重及身體自主觀念，潛移默化的深植內心。

活動特色同時以手語、口語進行「說」故事，學生可以容易理解故事情境，並適時提出問題及解答問題，溝通效能大大提高。

教務主任陳杉吉表示，台灣手語己正式列入國家語言法中，南大附聰是一所專門教導學生溝通的學校，「台灣手語」及「口語」溝通可同時並存，不存在互相排斥的問題，只有使用時機、比例及對象的問題，這與其他語言是一樣的。

故事講師白妝如在活動後表示，到學校以手語「說」故事，對於小朋友能夠以手語進行提問、溝通，感到非常親切，學習成果也相當滿意，也對學校協助學生建立多重溝通管道表示欣慰。

南大附聰校長陳秀雅表示，未來108課綱強調的是素養學習，學校一直鼓勵學生能將所學運用於生活情境當中，圖書館的資源利用是不可缺少，這與國立台灣圖書館提出「期待學生能用喝一本咖啡的時間讓一本好書陪伴一生」理念相同，期待未來能有更多合作，落實終身學習理念。

(中時 )