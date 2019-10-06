自封亞洲直播天王的連千毅鋃鐺入獄，檢警查扣了連千毅的倉庫、總部，把他賣的名牌包、奢侈品、香水、行李箱等送回原廠鑑定後「都不是正貨」。一名女網友在「爆廢公社公開版」崩潰PO文，說老公送她的YSL包包是假的，噴了4萬塊！而這個名牌包就是她老公在連千毅的直播上購入，「應該退不了貨了，難怪他那天，對我那麼好。」

女網友指出，她把YSL包拿去二手精品店要換別的包包，「結果他們不收，說是假的。我老公他跟連先生買的，應該退不了貨了」，無奈自己也成了受害者。對此，網友們表示，「連千毅已經是編號0024了」、「一分錢一分貨，原廠都不願意降價的東西」、「只能說你老公心臟很強，居然敢買他的東西」。

但還有人留言「錯了，你們是賺到了！這咖值百萬」、「他不是說假的會賠」、「妳買到的是Y8L嗎？現煮時(現在)100收」，因為連千毅曾在臉書說過，「你有買名牌包嗎？買到假包有賠100萬」。

連千毅曾說，買到假包就賠100萬。(翻攝自 PTT)

(中時電子報)