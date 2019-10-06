道奇一哥柯蕭(Clayton Kershaw)在國聯系列賽G2吞敗，雖然失3分並不嚴重，但有媒體懷疑柯蕭投球動作有破綻，被國民打者發現，所以才打了敗仗。國民打者騰納(Trea Turner)被拍到在休息區跟隊友講解投球姿勢，他是當天的第一棒，難道是他看出破綻嗎？

Is Trea Turner explaining how Clayton Kershaw may be tipping his pitches? pic.twitter.com/oOjsKBhpoi — Fabian Ardaya (@FabianArdaya) 2019年10月5日

美媒The Athletic的記者支持這個理論，國民前13次打擊，扣除掉觸身球與短打，還有5人上壘，其中有兩支長打。這幾球都打得比較結實，例行賽打者對柯蕭的擊球初速是時速87.2英里，但是前幾局的國民打者對柯蕭的平均值達到時速98.3英里。

換言之，國民打者出棒精準，可能一定程度上猜到柯蕭的球種，讓他一直暴露在危險之中而不自知。賽後柯蕭直接被詢問這個問題，他表示：「我不確定，我會檢查一下。」紅襪終結者金柏若(Craig Kimbrel)去年季後賽就是被看出投球破綻，遭洋基和太空人痛打。柯蕭發現得比較早，他在前3局之後就開始回穩。

當然從往年的數據看來，顯然是柯蕭自己投不好，他的季後賽手軟毛病可說臭名遠揚。生涯例行賽自責分率2.44是名人堂水準，但是到了季後賽就會漲到4.33。他前役被國民6局敲3分，單場自責分率4.50，完全是「正常發揮」而已。

(中時電子報)