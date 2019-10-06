2020選戰進入倒數，民進黨主席卓榮泰今天下達動員令，強調民進黨10月開始將進入到聯合作戰階段，所有候選人必須互相拉抬、互相支援，黨公職將按時程進行全面總攻。所有部隊提槍上陣，要走向第一線去感動人民、爭取信任。

卓榮泰今天在臉書表示，今年1月黨主席補選前後，我三次提出「大戰略、大戰區、聯合作戰」的立委選戰計畫。大戰略，就是要與社會進行大對話，形成共同的訴求，讓整個部隊有共同的方向；大戰區，就是要用更大的戰區整合來進行候選人間戰力協調工作。

聯合作戰，就是每個縣市都必須是一個戰鬥體，而不是個別選區單獨作戰。他說，黨部全體同仁經過了8個月的用心策劃，整體戰略正一步一步按計畫進行。

首先，全國數個跨縣市大戰區指揮官早已就位，所有幹部心理素質整齊、士氣高昂，各戰區部署完成。卓榮泰指出，928全代會通過「社會同行，世代共贏決議文」，這份行動綱領的四大主張成為候選人的集體論述和重要的共同政見，大戰略的形成是選戰中「對外捍衛主權、對內攻城掠地」的強大利器！

他下達動員令，10月份開始的「全國73選區大巡走」，將進入到聯合作戰的階段。沒有一個候選人是單兵作戰，沒有一個選區是獨立作業；每一縣市都是一個共同體，所有候選人必須互相拉抬、互相支援；各級黨公職、地方幹部在大戰區指揮官號令下按計畫、按時程進行全面總攻。

他列舉社會同行世代共贏決議文四大主張：捍衛主權鞏固民主、公私協力連結社會、公平轉型世代共贏、世界台灣定錨國際。強調中央黨部用了8個月的時間，完成大戰區部署、大戰略論述跟聯合作戰模式。「最後100天，不能演練、不能休息、不能犯錯！所有部隊提槍上陣，要走向第一線去感動人民、爭取信任！」

(工商 )