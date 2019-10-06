謝盈萱以公視《魂囚西門》入圍迷你劇集女主角獎，可惜輸給鍾欣凌，她先前因養傷消失了好一陣子，今凌晨在慶功宴上受訪表示，因為很久沒出現，心情有點緊張，脊椎骨刺不是吃藥就好，除非做手術，還是希望身體好能演武打戲，不想讓人覺得演員身體不好，有試著騎腳踏車，但一定得吃止痛藥才行。

她昨在金鐘獎頒獎典禮台下，因身體關係撐到受不了，有離開一下再回座，她說已停工5個月，至於醫藥費，有人介紹5000元治療1次，但太貴，她沒做，現在看最貴的是1次1800元，花的是老本。她過去曾窮到戶頭剩不到1000元，今說戶頭還有10多萬，她平時不會亂花錢，但對吃的很省得，有時可以1餐2000元，至少還可以撐4個月左右。

她因久未露面被爆懷孕，被問到是否有錢請保母？她自嘲「沒錢請保母，我在家自己哺乳」，說完指著自己的胸部，沒好氣地說：「這個胸部像有小孩的嗎，還是我脹完奶是這個size？我可能太任性的休息太久，我以劇場想法就單純休息而已，我的傳言都滿強的，可能之後會傳我是個人妖之類。」

她聽聞評審表示她和鍾欣凌最後PK，驚呼「跟欣凌姊，真的假的，蠻榮幸的」。沒拿女主角不會失落，「我入圍3次都沒得，重點是參加，以前學戲劇就對獎項不追求，鍾欣凌、王琄都是大學姊，她們的戲，我剛好有看有演，真的太厲害，我知道我不會得，就放鬆去了」。她給自己台上表現打60分，「我還是講錯台詞，其實我背得很認真，在場上我有改過來，但那點失誤我自己無法接受」。

將邁入40歲，謝盈萱坦言身體感覺疲憊，以前年輕只知道衝，今年有感覺以前留下的傷。她現因身體狀況只能將工作暫停，感情呢？她笑說沒有，「工作好像比愛情有所回報，但愛情來了就來了，說不準，如果我戀愛、懷孕了，我一定會說，因為我是演員沒包袱」。

(中時 )