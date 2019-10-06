高雄市長韓國瑜傳出可能將在總質詢期間請假拚選舉，還計畫出國訪美，引起討論，台南市長黃偉哲表示，請假參選是民選首長都會面對的問題，但以過去經驗，會避開總質詢，韓市長這個時候請假，可能不只會讓對手撿到槍，而且還附贈子彈。

黃偉哲表示，站在市政立場上，高雄市民當然不喜歡市長請假，而且是出國拚選舉，不過，站在對手立場，市長請假所引發的爭議會比請假參選效益大，「請假這等於是四處掉槍，讓對手撿到槍而且還附帶子彈，得來完全不費功夫。」

他舉例，新北市前巿長朱立倫2016年也是請假參選，但當時朱立倫的情況不一樣，朱已經擔任6年市長，而且，一般首長不會挑在議會質詢時期間出國參訪。

他說，韓國瑜赴美是否能夠受到國外媒體青睞，在國外發表的談話又能否獲得國內民眾支持，這個都是值得讓幕僚深思，他直言，韓國瑜赴美可以當成案例，提供所有參選人參考。

(中時 )