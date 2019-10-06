國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬，6日在新北市展開鐵人輔選行程，中午11時30分左右，她陪同國民黨第十選區（土城、三峽）立委參選人林金結到三峽祖師廟參拜，李佳芬說，她到各地輔選，看到國旗滿場飄揚很感動，她希望大家一起用青天白日滿地紅國旗，把中華民國四個字重新擦亮，一起讓台灣贏回亞洲龍頭地位。

昨日郭台銘也到祖師廟輔選民眾黨立委參選人李縉穎，今天換李佳芬到場，戶別苗頭意味濃烈，不過林金結說，看看今天滿滿人潮，就知道韓國瑜才是最接地氣的總統候選人。

李佳芬說，今到三峽看到很多好朋友她非常高興，尤其身邊林金結，捐出選舉補助款上百萬元做公益，讓大家看到台灣人的良善。

李佳芬說，她跟韓國瑜到各地關心弱勢團體，無非就是要盡一份心力，他們也帶動很多人加入公益行列，經常會接到很多朋友來電要捐助物資，甚至是大企業要捐助青年創業，台灣真的非常善良。

李佳芳接著話鋒一轉，今年光輝的十月，她不管從南到北，或是從東到西，看到無數的青天白日滿地紅國旗，希望大家一起用這面國旗，重新擦亮中華民國四個字，使老有所終，幼有所長，國家目前經濟雖然低迷不振，但以台灣人這麼奮鬥努力善良，一定會重新贏回台灣亞洲龍頭，讓國際看到我們最閃亮的一面。

李佳芬說，韓市長特別交代一句話，把經濟做好才能把教育做好，教育做好才能把孩子帶向國際，而國家經濟繁榮，一定要好好照顧弱勢族群，希望明年一月除了總統，還要讓國民黨立委席次拚過半。

(中時 )