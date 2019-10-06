綜藝教母張小燕獲得金鐘54「終身成就獎」，在台上講感言時，不僅將榮耀歸功天上的爸爸，還邀來高齡94歲的媽媽黃家瑞同台分享喜悅，感動現場嘉賓和電視機前的觀眾，不過更令人驚豔的是，張小燕媽媽的凍齡外表，而現她的超狂背景也被起底。

其實張媽媽一上台，不僅外表凍齡，連身材也保養得宜，完全不像94歲，和女兒站一起「根本姊妹」，讓大家驚呼不已，事實上，張媽媽身分也大有來頭，出身上海名門，是已逝作家張愛玲表妹，過去張小燕受訪時也透露，兩人個性很不同，媽媽喜歡在戶外溜冰，張愛玲則喜好在屋內畫畫。

而張小燕也提到媽媽抗老秘訣，就是維持每周跳國標舞、打牌，而她的樂觀個性也是來自母親，媽媽是「不管在什麼環境，明天又是另一天」。昨小燕姐致詞時，時而幽默時而感人的發言，讓台下一票巨星都哭了，最後她拋嚇一句「今天要跟你們好好說再見，我們有緣再相見」，讓電視機前的觀眾也感動不已。

(中時電子報)