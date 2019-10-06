泰國中部考艾大山國家公園（Khao Yai National Park）的「地獄崖瀑布」（Haew Narok）下5日清晨發現5大1小大象倒臥溪水中，明顯身亡，一旁還有2隻大象進退維谷，工作人員表示，這群大象是為了救一隻不慎滑落瀑布的小象不幸全部溺斃。

泰國中部考艾大山國家公園地獄崖瀑布5日清晨發現5大1小大象溺斃，湍急溪水中還有2頭大象筋疲力盡地試著喚醒已經氣絕身亡的同伴，國家公園工作人員隨後已經將2頭大象救起，他們說小象不慎滑落瀑布，其他大象為了營救牠不幸身亡。

綜合英國廣播公司（BBC）、《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，泰國當地時間5日半夜3時左右，考艾大山國家公園工作人員忽然聽到好多聲大象的淒厲慘叫，清晨6時，一組工作人員前往地獄崖瀑布查看，先是在瀑布下方發現一隻年約3歲的小象倒臥在溪水中，明顯溺斃，一旁還有2隻大象試著要在湍急的溪流中幫助這隻小象脫困，牠們看起來都累壞了，工作人員隨後又在瀑布下方發現5隻氣絕身亡的大象。

國家公園工作人員表示，這群大象是為了搶救不慎跌落瀑布的小象而不幸身亡。他們隨後使用繩索將2頭被困在水中的大象救起，整起救援行動約在下午2時30分結束。

地獄崖瀑布是考艾大山國家公園裡最大且最美麗的瀑布之一，風景秀麗卻也相當危險，過去就曾發生過類似事件，1992年8隻大象不慎滑落慘死，當時也引起全泰國關注。

媒體報導，2頭倖存大象獲救後已被保育人員施打營養針，泰國自然資源與環境部部長Varawut Silpa-archa昨日表示，將會全力搶救2頭大象的性命，不過泰國野生動物友誼基金會（Wildlife Friends Foundation Thailand）創辦人維克（Edwin Wiek）認為，2隻大象後續可能難以存活，因為大象是群居動物，非常仰賴同伴互相保護、尋找食物，同伴死亡也可能讓倖存大象情緒低落，「這就像失去半數家庭成員」，「很遺憾，真的什麼事都做不了。」

(中時電子報)