李佳芬第二站到新店替羅明才站台。（王揚傑攝）

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜夫人李佳芬今（6）日代夫出征，至全國最大票倉新北市為黨籍立委參選人站台造勢，首站從韓國瑜的故鄉中和區出發。上午10時，李佳芬抵達原國防管理學院中正堂，場內外早已擠爆支持群眾，民眾夾道歡迎，「韓國瑜，凍蒜！」不絕於耳，熱烈程度不輸韓國瑜親身到場。

李佳芬致詞時首先感謝中和的鄉親，因為她是中和媳婦，受到很多鄉親照顧，非常懷念和感謝。李佳芬說，台灣現在是薄利的時代，韓國瑜說台灣要努力拚經濟，為了兩件重要的事，就是把教育做好，好好培養下一代，還有好好照顧各行各業、社會底層辛苦的朋友，所以韓國瑜才會講「莫忘世上苦人多」。

李佳芬表示，她知道現在大家很焦慮，心裡很鬱悶，因為從來沒有一場選舉，除了候選人和候選人的家庭被攻擊，連支持者都被攻擊，她很心疼這些支持者，其實很多都不認識，也陪著一起辛苦，她代表韓國瑜感謝大家。

李佳芬不忘推薦中和區立委參選人邱烽堯及永和區林德福，拜託鄉親支持兩位優秀的人選。

隨後李佳芬趕往新店區大豐活動中心，為國民黨立委羅明才站台，場內同樣擠滿支持韓國瑜的群眾。李佳芬致詞時表示，選舉只是一時，最重要的是國家社會的發展，因為有錢，才能讓國家發展，才能照顧社會每個階層，有足夠的經濟，才能辦好教育，照顧弱勢團體。

李佳芬強調，她代表韓國瑜向大家保證「一切不為己，一切為公。」只要當選，希望中華民國更好。

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(中時 )