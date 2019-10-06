讓國旗在台中飄揚！為迎接雙十國慶及台灣光復節，即日起至10月25日止台中市重要道路及人行陸橋將插掛國旗，台中市政府建設局今年特別將國旗數量由去年的1200面提升到近4000面，除彰顯節慶紀念意涵外，也增添過節氣氛。

建設局說明，為配合市府雙十國慶升旗典禮系列活動，台中市重要道路，包括台灣大道、文心路、市政路、五權路、環中路、高鐵週邊等平面道路，以及人行陸橋都將插掛國旗；今年更加碼將國旗數量由去年的1200面提升到近4000面，插掛密度大幅提高，讓台中市民看見更不同的街景，也彰顯國慶氣息、增添節慶歡騰氣氛。

建設局長陳大田指出，國旗插掛作業4日開始，預計於7日完成，並於29日陸續撤除，也提醒民眾，如遇佈置人員於道路插掛或撤除國旗時，請降低車速，保護自身及作業人員安全。另於國旗懸掛期間，發現有國旗歪斜、破損等，請撥打1999市民專線協助通報，市府將立即派員修復。

(中時 )