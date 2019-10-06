嘉義市長黃敏惠參觀12年國教課程博覽會活動，與學生互動。（廖素慧攝）

嘉義市政府與全市國中小及高中職校合辦國教課程博覽會。（廖素慧攝）

嘉義市政府、嘉義女中6日舉辦12年國教課程博覽會，全市26所高中職、國中及國小首度跨校合作，展現各校特色課程，家長及學子則關心3年後如何考進理想的大學，由教育部官員說明考招制度，學生須備審高中職3年學習履歷。

市長黃敏惠說，12年國民基本教育新課綱已上路，市府於9月24日已成立了「嘉義市12年國民基本教育課程與教學專案辦公室」，今天又在嘉義女中辦理課程博覽會，這是嘉義市首度由國小、國中及高中職跨校合作，協助家長及學生更了解新課綱如何落實在學習中，為孩子找到適性發展的學校或培養孩子的興趣。

黃敏惠說，「教育決定人才，人才決定未來」，嘉義市一直秉持「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」的四大願景，與家長同心協力共同打造嘉義的教育品牌，讓孩子有自信築夢，創造嘉義市的未來。

課程博覽會有4場次課程地圖暨特色課程海報展與解說，教育部高教司官員專題演講「如何進入理想大學─淺談大學考招制度」，內容包括高中3年學習歷程資料檔案、新式答案卷（卷卡合一）配合混合題型題組設計作答方式、各大學招生專業化、提前公布參採學習歷程內容及方式。

市府教育處課程發展科長林淑華說，12年國教課綱國中小的課程分為教育部定（領域學習）、校訂等2項，國小部定依年級有20至26節數、校訂2至7節，總節數22至33節；國中部定29節、校訂3至6節，總節數32至35節，校訂即彈性課程，由各校發展特色教學，在博覽會展示特色教學成果。

(中時 )