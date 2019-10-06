寶可夢稀有寶 新北全區開放抓 13:072019/10/06 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 寶可夢稀有寶，即起新北全區開放抓到下午5時。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 寶可夢新北場，引發廣大寶迷響應， 新北市觀光旅遊局長張其強說，為謝謝大家的支持和熱情，遊戲公司已同步開放新北市全區（含主會場及60個景點），都可以捉到Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City活動中的所有寶可夢。 張其強說，一直到今天活動結束，即下午五點止，歡迎所有玩家趁這個機會，來到新北市，多多探索新北市，但赫拉克羅斯、未知圖騰仍以三重大都會公園最密集，歡迎大家把握機會。 (中時 ) #新北 #北市 #寶可夢 #活動 #機會 也許您會感興趣 推薦閱讀 南方澳斷橋之鑑 新北每2年定檢 04:102019/10/02 地方新聞 寶可夢Safari Zone明登場 新北大都會公園開抓 15:362019/10/02 生活 新北線上線下採洽會 衝刺商機上看42億 04:102019/10/03 產業特刊 新北媳婦李佳芬 周日扮廚娘訪人瑞 04:102019/10/03 政治要聞 一起來收服吧 寶可夢來了 今起開抓 04:102019/10/03 地方新聞 新北寶可夢活動湧數萬人 場內伺服器數度當機 12:252019/10/03 生活 新北寶可夢活動湧數萬人 場內伺服器數度當機 15:502019/10/03 生活 10萬人瘋抓 寶可夢伺服當機 04:102019/10/04 地方新聞 新寶可夢今晚誕生？《寶可夢：劍／盾》24小時直播揭曉 18:322019/10/04 娛樂 北捷取消八折 新北議員抗議 04:102019/10/05 地方新聞 生活熱門新聞 輕颱哈吉貝生成 氣象粉專：強度恐達中颱上限 - 生活 賈新興：哈吉貝恐變超級颱風 這條路最慘 - 生活 北醫烏龍刀事件 院方：暫停醫師手術權限 - 生活 板橋現屈公病首例 女子赴管制區後中鏢 - 生活 「窒息式性愛」嗨過頭 富家正妹慘死疑雲 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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