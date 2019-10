寶可夢新北場,引發廣大寶迷響應, 新北市觀光旅遊局長張其強說,為謝謝大家的支持和熱情,遊戲公司已同步開放新北市全區(含主會場及60個景點),都可以捉到Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City活動中的所有寶可夢。

張其強說,一直到今天活動結束,即下午五點止,歡迎所有玩家趁這個機會,來到新北市,多多探索新北市,但赫拉克羅斯、未知圖騰仍以三重大都會公園最密集,歡迎大家把握機會。

(中時 )