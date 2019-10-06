寶可夢新北場，引發廣大寶迷響應， 新北市觀光旅遊局長張其強說，為謝謝大家的支持和熱情，遊戲公司已同步開放新北市全區（含主會場及60個景點），都可以捉到Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City活動中的所有寶可夢。

張其強說，一直到今天活動結束，即下午五點止，歡迎所有玩家趁這個機會，來到新北市，多多探索新北市，但赫拉克羅斯、未知圖騰仍以三重大都會公園最密集，歡迎大家把握機會。

(中時 )