第54屆金鐘獎結果揭曉，吳姍儒（Sandy）與黃子佼以《一呼百應》奪得益智及實境節目主持人獎，她6日先趕中視、中天慶功宴與老爸吳宗憲會合，受訪時吐露主持新世代的共同心聲，「評審願意給年輕一代機會是值得感謝的，雖然我從觀眾轉主持才5年時間，但電視確實有青黃不接的狀況，身為年輕的一代既緊張又焦慮，希望這些大老們可以多多幫忙，多教教我們，讓我們可以快速追上他們。」

Sandy真摯表示：「看見年輕人越來越多被看見，就會覺得很慶幸，還好我們沒有讓上一輩失望。」頒獎典禮當天她頂著40度高燒，彩排前先趕診所打一針退燒，整個星光大道與典禮不停冒汗，但身為入圍者及串場主持人的她依然滿滿笑容，這麼努力的她，果然成功越過老爸這座綜藝大山，向外界證明自己不是靠爸星二代。慶功宴上，吳宗憲肯定女兒努力的一番話，說到兩父女眼眶含淚，Sandy被問到落淚原因，她感性地說：「剛剛他完全是用父親的角度在講我，那麼近距離聽他講我，很觸動。」

吳宗憲（左）專注為女兒拍照。（中視中天提供）

吳宗憲受訪開玩笑，自己入圍5項完全槓龜，被人攙扶出去雙腿發麻彷彿要上行刑台，有趣的是，Sandy也因為主持搭檔黃子佼連奪綜藝大獎，哭到一度無法走樓梯，可說父女腿軟原因大不同。被問到最為哪顆「遺珠」不捨，她坦言，「最心疼的是雙胞胎姊妹典典（陳漢典），他很難過，我自己連化妝空檔都會看《綜藝大熱門》，本來以為一定會中，連我都有失落感。」

(中時 )