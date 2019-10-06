致敬打火英雄 華梵禮儀無償布置告別式會場 14:562019/10/06 中時 陳世宗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 華梵禮儀公司敬佩打火英雄，將無償布置告別式會場。（台中市政府消防局提供／陳世宗台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大雅區一處紙器廠日前發生大火，造成消防局西屯分隊謝志雄及張哲嘉不幸殉職，為表達對打火英雄捨身救火的敬意，華梵禮儀公司副總經理張少薰表示，願負擔兩名打火英雄的喪葬費用，並於14、15日配合台中市政府消防局布置告別式會場及治喪事宜。 華梵禮儀公司副總經理張少薰說，華梵禮儀公司將秉持「真心、真意、安心託付」的理念，讓2位消防英雄走完人生最後一哩路。 消防局長曾進財表示，痛失兩位傑出的消防弟兄，內心的痛苦無法表達，除調查火災原因外，也會全力給予家屬關懷及幫助。 (中時 ) #公司 #英雄 #華梵 #禮儀 #消防 也許您會感興趣 推薦閱讀 上市櫃公司明年6月公布非主管全時員工薪資中位數 13:432019/10/03 財經 哀悼2同袍 台中市消防局黑白官網 16:522019/10/03 社會 沒人受困也要進火場 基層消防員道出理由超悲情 21:582019/10/03 生活 專家傳真－籲請建立救災分工專業化制度 04:102019/10/04 產業特刊 慰問殉職警消家屬 蔡英文：消防員安全優先考量 09:552019/10/04 政治 消防員退避權修法延宕 藍嗆大小綠別再卡關 12:292019/10/04 政治 2殉職勇消追加晉升小隊長入忠烈祠 18:202019/10/04 社會 黃昭順批大小綠卡消防法 徐永明爆：她沒送協商結果 18:452019/10/04 政治 救命退避權修法 去年卡關至今 04:102019/10/05 社會新聞 打火英雄白犧牲 04:092019/10/06 時論廣場 社會熱門新聞 PO兒子刷了批韓台大生 韓粉爸親口說「慘況」 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 桃園大掃黑 查18黑槍335子彈 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 稱黑道沒人敢惹 2空軍防砲士兵狂毆1同梯 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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