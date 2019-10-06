台中市大雅區一處紙器廠日前發生大火，造成消防局西屯分隊謝志雄及張哲嘉不幸殉職，為表達對打火英雄捨身救火的敬意，華梵禮儀公司副總經理張少薰表示，願負擔兩名打火英雄的喪葬費用，並於14、15日配合台中市政府消防局布置告別式會場及治喪事宜。

華梵禮儀公司副總經理張少薰說，華梵禮儀公司將秉持「真心、真意、安心託付」的理念，讓2位消防英雄走完人生最後一哩路。

消防局長曾進財表示，痛失兩位傑出的消防弟兄，內心的痛苦無法表達，除調查火災原因外，也會全力給予家屬關懷及幫助。

(中時 )