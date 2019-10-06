各隊王牌投手都得注意布瑞格曼(Alex Bregman)！太空人與光芒在美聯分區系列戰第2場，布瑞格曼又再度對頂級強投開轟，對光芒賽揚投手史奈爾(Blake Snell)敲出陽春炮先馳得點，這也是他在季後賽第7轟，可怕的是這些全壘打都是從各隊王牌手中敲出。

布瑞格曼年僅25歲，今年賽季敲出41發全壘打的可怕成績，連續第3年參加季後賽，表現也毫不手軟，在對光芒的比賽中，4局下半擔任首名打者，面對光芒王牌史奈爾，纏鬥到滿球數後瞄準速球出棒，敲成左外野方向陽春炮，布瑞格曼看著球飛向全壘打牆外，還輕鬆邊跑邊甩棒花，讓太空人球迷熱血沸騰。

此為布瑞格曼生涯在例行賽的第7轟，可怕的是他專門打各隊的頂級強投，除了今日的史奈爾，還包含轟過紅襪王牌賽爾(Chris Sale)2次、包爾(Trevor Bauer)、克魯伯(Corey Kluber)、柯蕭(Clayton Kershaw)、簡森(Kenley Jansen)等人1次，是名符其實的「王牌殺手」。

布瑞格曼今年的好表現為他博得不少眼球，尤其在「神鱒」卓奧特(Mike Trout)9月受傷離隊後，布瑞格曼9月份打擊率高達3成33，並以41轟、112分打點、122得分，以及聯盟最多119次保送並僅吞下83次三振的成績結束今年賽季，成為MVP的熱門候選人之一。

(中時電子報)