等待將近11個月時間，2017年「水貨狀元」富爾茲總算重新回到NBA戰場，他在魔術與馬刺的熱身賽中，打了17分鐘，8投3中，拿6分、4助攻、2籃板與2抄截，幫助新東家魔術125比89痛宰馬刺，魔術接著9日作客遭遇活塞。

富爾茲2017年被七六人用狀元籤選上，期望他跟班西蒙斯組成狀元後場連線，沒想到他在菜鳥球季先是腳踝扭傷，接著肩胛骨撞傷，僅打14場例行賽，上季更因「怪病」胸廓出口症候群只打19場，迫使七六人只能把他交易到魔術。

如今來到魔術重新出發，先前放話自己已經徹底康復的富爾茲，當然想要洗刷「水貨狀元」污名，他上次在NBA出賽是在去年11月9日，闊別快11個月重返球場，他也在效力魔術的首場熱身賽，上演快攻單手爆扣籃框的精采戲碼。

「這真的是種幸運，我要感謝上帝，我要說的只有這個，真的！」富爾茲賽後表示，「這是我很長一段時間以來首次上場，真的很開心可以重新回到場上比賽。」

至於魔術6日痛宰馬刺的主因，在於第3節雙方懸殊的進攻表現，魔術第3節狂掃41分，反觀馬刺只得17分，當然只能眼見勝利被魔術輕鬆帶走。魔術以班霸18分最高，泰倫斯羅斯與阿隆戈登各拿14分；馬刺則以福布斯24分最高。

(中時電子報)