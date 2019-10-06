太空人輕鬆搶下首勝，第2戰就與光芒陷入苦鬥。二號強投寇爾(Gerrit Cole)不辱使命，繳出7.2局無失分、15K的超人表現；然而光芒投手車輪奏效，太空人只零星打下3分。最後太空人3-1險勝，取得系列賽2連勝聽牌！

寇爾投那麼久是不得已的(用掉118球)，他第8局退場時太空人才領先2分，隨時可能不保。9局上，換投之後太空人果然陷入危機，光芒攻到1出局滿壘，只要一棒出去就追平甚至翻盤。此時哈里斯(Will Harris)登板，頂住巨大壓力，成功以三振、滾地球解決最後兩人，滾地球還是他自己補位的，生涯首度在季後賽救援成功。

光芒賽揚獎投手史奈爾(Blake Snell)先發3.1局就退場，他被太空人一哥布瑞格曼(Alex Bregman)敲了陽春炮，沒想到只失1分就吞下敗投。太空人雖有10安，但欠缺長打而使不上力，第2分還是靠光芒失誤才撿到。

太空人打線施展不開，而且主打大球戰術，幾乎不盜壘，此戰只靠著寇爾去欺負對手。寇爾15K刷新了太空人季後賽紀錄，聯盟史上只有7位投手達成，他今年還以326K首次摘下美聯三振王。光芒兩戰敗在兩位強投之下，G3回到佛州主場將派出莫頓(Charlie Morton)迎戰太空人「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)，台灣時間8日凌晨01:00開打，希望葛倫基不要像前兩位投手那麼強了。

(中時電子報)