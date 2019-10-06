腸病毒女病童突然全身抽搐、嘴唇發黑的女童，警方出動警車飛奔護送到醫院搶救。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

「警察先生幫忙一下好不好，我女兒嘴唇發黑！」1名婦人日前晚間9時許，抱著1歲多女童衝進台中市烏日分局犁份派出所哭喊求救，警員緊急將這對母女送上警車，一路鳴警笛狂飆4.1公里，3分鐘內將腸病毒病情惡化全身抽搐、嘴唇發黑的女童，護送到醫院搶救，家屬感激不已。

犁份派出所3日晚間9時23分時，突然有1名婦人抱著1歲多的張姓女童衝進來，她哭喊地向警員求救說：「警察先生幫忙一下好不好，我女兒嘴唇發黑！」婦人焦急地請警方幫忙開道協助緊急送醫。

警員陳冠霖、簡俊瑋兩人見情況危急，當機立斷請婦人抱著女童坐上警車，警車一路鳴警笛、開啟警示燈，馳往中市澄清醫院中港分院，女童痛苦不已一路嚎啕大哭，婦人則急得不斷呼喊著女兒的名字。

員警安撫母女情緒，向婦人詢問女童的病徵及徵兆，婦人指稱，女童在幾天前罹患腸病毒，當天晚餐後，不知何故突然病情惡化，全身抽蓄、嘴唇發黑。

從派出所飛奔到醫院全程約4.1公里，一般需耗10多分鐘車程，在警車護送下，在短短的3分鐘內就趕抵澄清醫院急診室，讓女童快速接受醫治。

女童經急救後，狀況恢復穩定，目前已平安出院。婦人對警方緊急救援頻頻道謝，指稱當時若沒有警方即時救援，後果真的不堪設想。

(中時 )