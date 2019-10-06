34歲南韓女星「Clara」克拉拉(本名李成敏)，擁有甜美天使臉孔與D罩杯性感惡魔身材，曾被美國時尚雜誌《MODE》選為「全球第二美」、「亞洲第一美」，在亞洲地區大開知名度，而她挺過與前東家的合約糾紛後，運氣再度轉旺，今年1月宣布閃婚韓裔美籍企業家，升格豪門媳。

Clara嫁入豪門後，罕見沒回歸家庭，反倒更積極拓展演藝事業，也用心經營社群帳號，美照尺度還比婚前來得大，近日她受邀赴杜拜出席《Hala China Awards》頒獎典禮，換上一席純白魚尾長禮服，雖是高領有袖款包緊緊，但剪裁與材質藏著小心機，上身採用透膚薄紗布料，縫上閃亮寶石、亮片點綴，讓美背、美胸一覽無遺，加上禮服剪裁相當貼合身形，展現她鍛鍊有術的S曲線完美身材。

而Clara這套心機性感美人魚禮服，不甘只穿去參加典禮，她也在IG放送福利，貼出一系列奢華美照，其中，她穿著禮服躺在飯店大床上，一臉迷濛入鏡，拉近的鏡頭拍出所有細節，包含胸前的深V桃心領，以及她火辣的身材，尤其在纖腰襯托下，上圍更顯兇猛，讓粉絲看傻眼，直呼超性感！

(中時電子報)