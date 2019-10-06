外埔區水美社區發展協會及三崁社區發展協會簽訂保安林認養契約。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

外埔區水美社區發展協會及三崁社區發展協會簽訂保安林認養契約。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林管處處長蕭崇仁（左）及外埔區公所主祕白植杰（左4）致詞。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

為讓民眾親近保安林，東勢林管處6日與台中市外埔區公所舉辦保安林健行活動，近500位社區居民參與，體驗保安林優美的自然環境。東勢林管處並與外埔區水美社區發展協會及三崁社區發展協會簽訂保安林認養契約，由協會認養編號1407號約3公頃的土砂捍止保安林。

1407號保安林主要作用為防止土石崩塌與河床淤積，並維護附近聚落、台地安全。東勢林管處處長蕭崇仁及外埔區公所主祕白植杰帶領近500位水美社區、三崁社區居民，漫步保安林自然環境，並簽署認養契約，雙方宣誓未來將攜手共同捍衛保安林。

蕭崇仁表示，1407號保安林面積101公頃多，林相覆蓋非常好，惟土地權屬為國、私有，較為複雜，若要維護保安林之完整與功能，需要結合在地的力量。

蕭崇仁也感謝水美社區發展協會與三崁社區發展協會「無償」認養，協助通報傾倒廢棄物、環境清潔維護、除草、造林木澆水撫育、保安林巡護等，第一時間通報，林管處即派員處理，未來對經營維護保安林，有很大幫助。

水美社區發展協會與三崁社區發展協會表示，社區居民很認同保安林的生態保護功能，致力於社區環境改善與巡護工作，外埔區有知名景點忘憂谷及大甲溪畔生態公園，很高興能參與保安林維護，希望能帶動產業融入觀光。

(中時 )