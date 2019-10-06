大陸同時限縮自由行與團體旅客來台，9月來台陸客創新低，單日最低下探528人，甚至連續5天跌破千人。為此，交通部觀光局推出紓困辦法，提供信保基金供旅宿業者貸款，10月起正式上路，預計實施至2021年底，貸款可供業者用於裝修、支付薪水或其他營運需求，貸款每家最多3000萬元，並免融資手續費，總貸款額度約100億元。

9月陸客減少幅度大，截至26日為止，僅3萬1241人，與去年同期相比大減69.2％、7萬633人，其中9月8日到9月12日分別只有586人、528人、652人、713人、689人，連續5天跌破千人，9月9日更是整月新低，不過個人入境數則在月底逐漸拉高，單日最高的則為9月26日共2021人。

觀光局本月1日公布「振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證要點」，10月起開始實施，旅宿業者可向金融機構申請資本性融資與周轉金，資本性融資可用於更新設備、整建修或重建營業場所、資本性修繕等，每家最高可貸3000萬元；周轉金可用於支付員工薪水與其他維持基本營運的資金，每家最高可貸1000萬元。貸款申請期限至2021年12月31日止。

該要點指出，業者申請以上貸款，若未能提供足額擔保者，可由承辦金融機構依信用保證基金規定，送請該基金辦理信用保證，再由申請的旅宿業者負責人擔任連帶保證人，保證成數最高9成，並免收手續費。

觀光局表示，若有停業、歇業、使用票據受拒絕往來處分等狀況，將不得辦理此貸款，另觀光局、信保基金與承辦銀行均可隨時派員了解申請業者使用貸款的情形。

交通部長林佳龍表示，為避免我國旅宿業受陸客限縮影響過大，盼可透過國旅補助、紓困方案、提高包機獎勵等措施，刺激他國旅客來台觀光，讓旅宿業者順利度過寒冬，將陸客不來的衝擊降到最低。

(中時 )