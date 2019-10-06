台北市議員李柏毅11月2日在總統府前凱道拍攝到國慶牌樓上面寫「媽咪生日快樂」，經「慶籌會」證實為真實。（圖／取自李伯毅臉書）

桃園市議員詹江村在臉書PO出今年的國慶貴賓證，除了上面的以大地綠與熱情紫為主的今年Logo主視覺外，看不到半絲紅色。詹江村說「中華民國四個字被消失了！中華民國莊嚴的國旗被消失了！」網友留言「沒說媽咪生日快樂不錯了!」

總統蔡英文對「中華民國」4個字，多以「這個國家」或「中華民國台灣」替代。日前網路流傳國慶牌樓出現祝福「媽咪生日快樂」字樣，民進黨立委余宛如、中永和立委參選人蔡沐霖未經查證即在臉書表示，這是假照片、假訊息。國慶籌委會大會處長曹守全證實，相關文字是廠商測試用，不是假訊息。余宛如、蔡沐霖打假鬧笑話，隨即秒刪貼文。

桃園市議員詹江村稍早在臉書PO出國慶貴賓證，痛批「雙十國慶慶典的貴賓證上面，中華民國四個字被消失了！中華民國莊嚴的國旗被消失了！中華民國滅亡了嗎？被日日夜夜，想武統台灣的中共消滅了嗎？不！是被蔡英文政府消滅了！」

詹江村說「小英執政三年多，跟中共裡應外合，消滅中華民國的國名，消滅中華民國的國旗。再讓他連任四年，恐怕台灣這塊寶島，都會被蔡英文政府給賣了！台灣的年輕人，你還要幫蔡英文政府數鈔票嗎？」

網友留言「沒說媽咪生日快樂 不錯了」、「在民進黨眼裡這是流亡政府，不是台灣的政府，國民黨都沒共識嗎？」、「這是中華民國的生日，抬頭都敢換。這不是叛國造反，什麼是叛國造反？」、「看看那雙十，每次民進黨執政就被搞的亂七八糟 紅紅雙十不好嗎！」、「村長一起到高雄過真的中華民國國慶」、「搞一個媽咪生日派對給誰看，國還是國嗎」。

(中時電子報)