象迷們久等了！中信兄弟今年度以下半季冠軍之姿進軍臺灣大賽！延續今年度口號「CHIALLENGE」，不畏考驗、勇敢挑戰的兄弟精神！Take the “CHIAllENGE”！Get the “CHIAMPION”!

臺灣大賽中信兄弟將對戰 Lamigo 桃猿，於下週末 10/12(六)在桃園國際棒球場開打，中信兄弟三場主場則是 10/15(二)、10/16(三)、10/17(四)於臺中洲際棒球場進行。

2019中信兄弟總冠軍賽票價表。（中信兄弟提供／鄧心瑜傳真）

三場主場賽事門票將於 10/7(一)12:30開放2019洲際季票會員優先購票，10/8(二)10:00開放2019猛象會及艾樂粉會會員優先購票，10/9(三)10:00 開放2019 親子象會員優先購票，以上會員皆為每人每場限購4張門票；10/9(三)17:30則開放中信兄弟聯名卡(需達消費門檻,資格由銀行發送簡訊)購票，每人每卡限購 2 張門票。

10/10(四)12:30起全面開放售票,於中信兄弟售票網、7-11 ibon機台及全家FamiPort機台同步販售,每筆訂單限購4張。其中10/7-10/9期間擁有優先網路購票資格的球迷,僅提供「電腦版」購票，手機版無法訂票，購票時請多加留意。(註：家庭席每人每次限購一席)

此次臺灣大賽中信兄弟主場票價為內野熱區1,380元、內野一般區1,180元、外野800元,另有家庭席8人席12,800元及10人席16,000元，內外野球迷皆可憑票根於入場時領取「CHIALLENGE」應援毛巾。此次臺灣大賽也是「恰恰」彭政閔球員生涯最後一次的冠軍系列賽,歡迎球迷朋友踴躍進場,一起為中信兄弟加油，也和「MR.CPBL 中職先生」彭政閔一同打完最後一場漂亮的戰役！

而Lamigo桃猿內野下層A-F區票價1680元、其餘內野上下層1480元，內野及左外野進場都有贈送紀念T恤，相較之下兄弟最貴票價僅1380元，價格很佛心。

2019中信兄弟總冠軍賽售票時間。（中信兄弟提供／鄧心瑜傳真）

2019中信兄弟總冠軍賽贈品－「CHIALLENGE」應援毛巾。（中信兄弟提供／鄧心瑜傳真）

(中時電子報)